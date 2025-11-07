Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor: "Şekli değişecek"

Her yıl çıkarttığı iPhone modelleriyle “çerçevesiz iPhone”a bir adım daha yaklaşan Apple, iddiaya göre ön kamera tasarımında da radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Dynamic Island alanını küçültmek ve ekran alanını genişletmek için yeni bir kamera minyatürizasyon teknolojisini test ediyor olabilir.

'IPHONE 18 PRO’NUN ÖN KAMERASI DAHA KÜÇÜK EKRAN DELİĞİNE SAHİP OLABİLİR'

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın iddiasına göre, Apple, gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro modellerinde ön kameranın boyutunu küçültmek amacıyla yeni bir kamera minyatürizasyon teknolojisini test ediyor. İddiaya göre Apple'ın şu anda Dynamic Island içinde yer alan ön kamera için test ettiği teknoloji, HIAA olarak açıklanıyor.

HIAA, Samsung ve diğer ekran üreticileri tarafından geliştirilen bir ekran üretim tekniği. Bu teknoloji, ön kamerayı OLED panellere entegre ederek aktif ekran alanından fazla yer kaplamamasını sağlıyor. Yöntem, lazer mikrodelme teknolojisiyle aktif piksel alanı içinde küçük ve son derece hassas bir delik açılmasına dayanıyor; böylece tek bir ultra-kompakt açıklık elde ediliyor.

Bu, sızıntı kaynağının Apple’ın iPhone 18 Pro modelleri için HIAA teknolojisini test ettiğini öne sürdüğü ilk sefer değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında da Apple’ın bu teknolojiyi ekran altı Face ID ile birlikte kullandığını söylemişti. Bu iddialar, The Information tarafından yayımlanan ve Apple’ın ekran altı Face ID sistemini planladığını, ön kamera deliğini ise ekranın sol üst köşesine konumlandırmayı düşündüğünü belirten bir raporla örtüşüyordu.

Ancak yeni rapor daha belirsiz.

IPHONE 18 PRO'NUN “EKRAN ŞEKLİ DEĞİŞECEK"

Sızıntı kaynağına göre HIAA teknolojisinin kullanımı sonucunda cihazın “ekran şekli değişecek.” Bu değişimin, ön kameranın konumunun değişeceği anlamına mı geldiği yoksa daha küçük bir Dynamic Island’ın parçası olarak mı kalacağı net değil. Ayrıca raporda ekran altı Face ID’den hiç bahsedilmiyor.

Son dönemdeki bazı raporlar, iPhone 18 Pro modellerinde daha küçük bir Dynamic Island olacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte. Dolayısıyla, sızıntı kaynağının son açıklamaları bu yönde yorumlanabilir.

IPHONE 18 PRO MODELLERİ NASIL OLACAK, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın HIAA teknolojisini kullanmasının yanı sıra, sızıntı kaynağı daha önce paylaştığı bazı diğer detayları da yineledi. Bunlar arasında değişken diyafram açıklığına sahip bir arka kamera lensi, iPhone 17 Pro ile aynı kamera platosu tasarımı ve MagSafe şarj alanı için “şeffaf tasarımlı” Ceramic Shield bulunuyor. Son olarak, iPhone 18 Pro Max modelinin “çelik kasalı bir bataryaya” sahip olacağı, bunun da muhtemelen daha önce söylentilere konu olan paslanmaz çelik buhar soğutma haznesi sistemine atıfta bulunduğu belirtiliyor.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, yeni iPhone Air ve katlanabilir iPhone’un Eylül 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor. iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri ise Apple’ın yeni bölünmüş döngü lansman stratejisinin bir parçası olarak 2027 baharında piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor.