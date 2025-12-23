HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'dan fazla füzeyle geniş çaplı saldırı düzenlediğini, enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zelenskiy, "Kiev bölgesinde 1 kadın Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü açıklandı. Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Türkiye'ye vizesiz seyahati askıya almışlardı! Karadağ'dan yeni adım geldiSon dakika | Türkiye'ye vizesiz seyahati askıya almışlardı! Karadağ'dan yeni adım geldi
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi: 11 gözaltıŞırnak'ta 2 milyon 630 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi: 11 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.