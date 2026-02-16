HABER

Apple kollarını sıvadı! iOS 27 pil ömrünü artıracak

İddiaya göre Apple, iOS 27 güncellemesinde büyük bir "kod temizliği" yapmaya hazırlanıyor. Hedef ise sistem kararlılığını artırmak ve pil ömrünü uzatmak.

Apple kollarını sıvadı! iOS 27 pil ömrünü artıracak
Enes Çırtlık

iPhone kullanıcılarının her yıl merakla beklediği yeni iOS sürümü için bu kez farklı sesler yükseliyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre; Apple, yaklaşan iOS 27 güncellemesinde sadece büyük yeni özellikler sunmak yerine, işletim sisteminin derinliklerine inerek kapsamlı bir iyileştirme yapmayı planlıyor.

IOS 27 PİL ÖMRÜNÜ ARTIRACAK

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında Apple'ın yaklaşan yazılım sürümü iOS 27 hakkında bir dizi yeni detay paylaştı. Buna göre, şirket; kod tabanını "derleyip toplamayı", eski uygulamaları güncellemeyi ve Liquid Glass tasarımında ince ayarlar yapmayı hedefliyor. Sonuç olarak pil ömrünün de iyileşmesi umuluyor.

Apple kollarını sıvadı! iOS 27 pil ömrünü artıracak 1

Daha önce iOS 27'nin çoğunlukla performans iyileştirmelerine ve kararlılığa odaklanacağı bildirilmişti. Ancak yeni rapor, şirketin bunu nasıl yapacağına dair üç önemli detayı içeriyor. Buna göre:

  • Eski kod "kalıntıları" temizlenecek.
  • Arayüzde bazı ufak tefek değişiklikler yapılacak. Ancak büyük bir değişiklik olmayacak.
  • Eski uygulamalar "daha iyi performans göstermeleri için" elden geçirilerek güncellenecek.

Gurman, genel kapsamdaki bu kod temizliğiyle birlikte mühendislerin daha iyi pil ömrü sağlamak için de çalıştığını bildiriyor.

Son olarak Apple'ın, haziran ayında düzenlenecek WWDC 27 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 27'de yapay zeka özelliklerini geliştirmeye odaklandığını da belirtelim.

