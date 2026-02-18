Apple kolye çıkaracak! Ancak sıradan kolyelere benzemeyecek

Apple, yapay zeka konusunda çalışmalarını hızlandırmış gibi görünüyor. Gelen son bir iddia şirketin bu kapsamda üç farklı ürün üzerinde çalıştığını söylüyor. İşte detaylar...

APPLE İMZALI YAPAY ZEKA KOLYESİ GELİYOR

Bloomberg’in iddiasına göre şirket akıllı gözlük, kamera özellikli bir “yapay zekâ kolyesi” ve kameralı yeni nesil AirPods üzerinde çalışıyor. Üstelik bu cihazların tamamı iPhone ile entegre çalışarak Siri’ye “görsel farkındalık” kazandıracak.

2027'DE GELECEK AKILLI GÖZLÜK

Webtekno'da yer alan habere göre; Apple’ın ilk akıllı gözlüğü için üretim hazırlıklarının 2026 sonunda başlaması, lansmanın ise 2027’de yapılması planlanıyor. Cihaz mikrofon, hoparlör ve yüksek çözünürlüklü kamera ile gelecek. Ek olarak yapay zekâ özellikleri için ikinci bir lens bulunacağı da konuşuluyor. Ekran yer almayacak olsa da kullanıcılar:

Telefon görüşmesi yapabilecek

Siri ile etkileşime geçebilecek

Müzik dinleyebilecek

Bulundukları ortama göre anlık bilgi alabilecek

Örneğin gözlüğü taktığınızda yemeğinizin içeriğini sorabilecek, baktığınız bir yapıyı tanıyabilecek ve yön tarifinde çevredeki önemli noktaları referans alabileceksiniz.

Apple’ın bu ürünle doğrudan Meta’nın akıllı gözlük serisine rakip olması bekleniyor ancak Apple’ın fark yaratmak için tasarım ve kamera kalitesine özel önem verdiği belirtiliyor.

AIRTAG BOYUTUNDA “HER AN AÇIK” YAPAY ZEKÂ KOLYESİ

Apple’ın sürpriz projelerinden biri de kolye veya yaka pini gibi taşınabilecek, AirTag boyutunda bir yapay zekâ cihazı olacak. Bu küçük aksesuarın sürekli açık bir kamera gibi çalışacağı ve Siri’yi mikrofon aracılığıyla tetikleyebileceği belirtiliyor.

Cihazın kendi çipi olacak ancak asıl işlem gücünü iPhone’dan alacak. Bloomberg’e göre bu ürün 2027’yi beklemeden, daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek.

KAMERALI AİRPODS

Apple’ın bu yıl içinde tanıtması beklenen yeni AirPods modelinde ise düşük çözünürlüklü kameralar bulunacak.

Bu kameralar, yapay zekâ sayesinde kullanıcının çevresini analiz ederek Siri’ye bağlamsal bilgi sağlayacak.