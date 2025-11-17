HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple Mac Pro’yu gözden çıkarıyor: "Odağını M5 Ultra çipli yeni Mac Studio'ya kaydırdı"

Apple’ın profesyonel masaüstü planları değişiyor olabilir. İddiaya göre şirket, Mac Pro’yu büyük ölçüde gözden çıkardı ve odağını M5 Ultra çipli yeni Mac Studio modeline kaydırdı. Mac Pro, en son 2023’te M2 Ultra ile yenilenmişti.

Apple Mac Pro’yu gözden çıkarıyor: "Odağını M5 Ultra çipli yeni Mac Studio'ya kaydırdı"
Enes Çırtlık

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın Mac Pro’yu büyük ölçüde gözden çıkardığını duyduğunu, şirket içinde hâkim olan görüşün ise Mac Studio’nun Apple’ın profesyonel masaüstü bilgisayar vizyonunun hem bugünü hem de geleceği temsil ettiği yönünde olduğunu iddia etti.

"ŞU ANDA YALNIZCA M5 ULTRA ÇİPLİ YENİ MAC STUDIO’YA ODAKLANDI"

Apple'ın bir M5 Ultra çipi üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Ancak Gurman şirketin şu anda yalnızca bu çipe sahip yeni bir Mac Studio’ya odaklandığını, bunun da kendisine Mac Pro’nun 2026’da kayda değer bir şekilde güncellenmeyeceğini düşündürdüğünü belirtti.

Gurman’ın, M5 Ultra çipli bir Mac Pro’nun geliştirilmekte olduğuna dair herhangi bir şey duymadığı anlaşılıyor, ancak bu ihtimali tamamen dışlamış da değil.

Apple, Mac Pro’yu en son Haziran 2023’te M2 Ultra çipiyle güncellemişti.

Apple Mac Pro’yu gözden çıkarıyor: "Odağını M5 Ultra çipli yeni Mac Studio ya kaydırdı" 1


Mac Pro

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB iddianamesinde adı geçmişti! Finanse edildiği iddia edilen Nagehan Alçı'dan açıklamaİBB iddianamesinde adı geçmişti! Finanse edildiği iddia edilen Nagehan Alçı'dan açıklama
X’te yeni dönem: Gerçek kimlik şeffaflaşıyor! X’te yeni dönem: Gerçek kimlik şeffaflaşıyor!

Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar mac
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.