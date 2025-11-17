Apple Mac Pro’yu gözden çıkarıyor: "Odağını M5 Ultra çipli yeni Mac Studio'ya kaydırdı"

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın Mac Pro’yu büyük ölçüde gözden çıkardığını duyduğunu, şirket içinde hâkim olan görüşün ise Mac Studio’nun Apple’ın profesyonel masaüstü bilgisayar vizyonunun hem bugünü hem de geleceği temsil ettiği yönünde olduğunu iddia etti.

"ŞU ANDA YALNIZCA M5 ULTRA ÇİPLİ YENİ MAC STUDIO’YA ODAKLANDI"

Apple'ın bir M5 Ultra çipi üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Ancak Gurman şirketin şu anda yalnızca bu çipe sahip yeni bir Mac Studio’ya odaklandığını, bunun da kendisine Mac Pro’nun 2026’da kayda değer bir şekilde güncellenmeyeceğini düşündürdüğünü belirtti.

Gurman’ın, M5 Ultra çipli bir Mac Pro’nun geliştirilmekte olduğuna dair herhangi bir şey duymadığı anlaşılıyor, ancak bu ihtimali tamamen dışlamış da değil.

Apple, Mac Pro’yu en son Haziran 2023’te M2 Ultra çipiyle güncellemişti.

