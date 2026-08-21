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Apple Music'te yapay zekâ kullanımı görünür olacak: İçeriklere etiket geliyor

Apple Music, üretiminde yapay zekâdan önemli ölçüde yararlanılan içerikleri kullanıcıların görebileceği şekilde etiketlemeye hazırlanıyor. "Made With AI" etiketleri yılın ilerleyen dönemlerinde platformda görünür olacak.

Apple Music'te yapay zekâ kullanımı görünür olacak: İçeriklere etiket geliyor
Enes Çırtlık

Apple, mart ayında duyurduğu Apple Music yapay zekâ şeffaflığı kurallarının nasıl uygulanacağına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı. Şirketin içerik üreticilerine gönderdiği e-postaya göre, yapay zekâ kullanımına ilişkin bildirimler yalnızca Apple'a sunulan bilgiler olarak kalmayacak; dinleyiciler de bu bilgileri doğrudan Apple Music üzerinde görebilecek.

Apple, "yılın ilerleyen dönemlerinde" yapay zekâ etiketlerini "Made With AI Labels" adıyla Apple Music kullanıcılarına göstermeye başlayacağını belirtti.

Apple Music te yapay zekâ kullanımı görünür olacak: İçeriklere etiket geliyor 1

HANGİ İÇERİKLERDE YAPAY ZEKÂ BİLDİRİMİ ZORUNLU OLACAK?

Apple Music'e yeni eklenen kapak görselleri, parçalar, besteler ve müzik videolarında yapay zekâ kullanımı için şeffaflık bildirimi istenecek.

Şirketin içerik sağlayıcılara gönderdiği açıklamaya göre, yapay zekânın içeriğin önemli bir bölümünün oluşturulmasında kullanıldığı her durumda "AI Transparency Tags" bilgilerinin eklenmesi gerekecek.

Bu kapsam, yapay zekâ platformları tarafından oluşturulan parçaları da içeriyor. Apple, bu tür içerikleri temel olarak üretken yapay zekâ hizmetlerinden türetilmiş çalışmalar şeklinde tanımlıyor.

Apple Music, düzenlemenin amacının dinleyicilere mümkün olduğunca fazla şeffaflık sağlamak olduğunu belirtiyor. Şirket, içerik üreticilerini ayrıntılar için Music Style Guide'a yönlendiriyor.

Apple Music te yapay zekâ kullanımı görünür olacak: İçeriklere etiket geliyor 2

YAPAY ZEKÂ MÜZİĞİ BÜYÜYOR, DİNLENMEDEKİ PAYI İSE DÜŞÜK

Apple Music'in attığı adım, müzik platformlarının giderek artan yapay zekâ üretimi içeriklerle nasıl başa çıkacağını belirlemeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Spotify kısa süre önce AI Persona'lar tarafından oluşturulan müziklerin varsayılan olarak editoryal ve algoritmik öneriler dışında tutulacağını açıkladı. Deezer ise geçen yıl, tamamen yapay zekâ tarafından üretilen parçaların önerilerden ve editoryal çalma listelerinden çıkarılacağını duyurmuştu.

Deezer'ın geçen ay paylaştığı verilere göre, tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan müzikler platforma günlük yüklenen yeni parçaların ilk kez yüzde 50'sini aşmış durumda.

Apple Music tarafındaki tablo da yapay zekâ üretiminin yüklemelerde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Apple Music yöneticisi Oliver Schusser, Billboard'un On the Record podcast'inde yaptığı açıklamada, platforma her ay yüklenen müziklerin üçte birinden fazlasının tamamen yapay zekâ tarafından üretildiğini söyledi.

Schusser'a göre bu parçaların Apple Music üzerindeki toplam dinlenmelerdeki payı ise yüzde 0,5'in altında kalıyor.

Apple Music te yapay zekâ kullanımı görünür olacak: İçeriklere etiket geliyor 3

Apple'ın yeni görünür etiket sistemiyle birlikte ise yapay zekânın müzik üretimindeki varlığı artık yalnızca platformların ve içerik sağlayıcıların bildiği bir veri olmayacak; Apple Music kullanıcıları da dinledikleri içerikte yapay zekânın önemli ölçüde kullanılıp kullanılmadığını görebilecek. (Kaynak: 9to5Mac)

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Apple yapay zeka Apple Music
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