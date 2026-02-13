HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple o eksikliği kapatıyor: iPhone 16e'de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor!

iPhone 17e ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, iPhone 17e'nin kritik detaylarıyla ilgili olarak çok konuşulacak bir sızıntı daha geldi. iPhone 17e'nin özellikleri ve tasarımına ilişkin o sızıntıya göre, iPhone 17e'de, iPhone 16e'de olmayan bir özellik bulunacak.

Apple o eksikliği kapatıyor: iPhone 16e'de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor!
Enes Çırtlık

Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli olacağı söylenen iPhone 17e'nin yakında geleceği söyleniyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti ise iddiaya göre cihaza daha yakından bir bakış sunarak yolda olan tüm teknik özellikleri ve tasarım değişikliklerini detaylandırıyor.

İDDİAYA GÖRE IPHONE 17E BÖYLE OLABİLİR

9to5mac'te yer alan habere göre, söz konusu sızıntının kaynağı, ticari sırların kötüye kullanımı nedeniyle Apple tarafından dava edilen Jon Prosser. YouTube'da yayınlanan bir videoda Prosser, iPhone 17e'den beklentilerini şu şekilde sıraladı:

  • Tasarım: Çentiğin yerini Dynamic Island'ın aldığı yenilenmiş bir tasarım. Ancak Prosser, tasarımın bu yönünden "%100 emin olmadığını" belirtiyor.
  • Ekran: 60Hz ekran yenileme hızı
  • Bağlantı: C1X modem
  • Batarya: iPhone 16e ile eşleşen 4.000mAh batarya
  • Ön Kamera: iPhone 17 serisiyle eşleşen, Ana Sahne (Center Stage) destekli 18MP ön kamera (iPhone 16e 12MP selfie kamerasına sahipti.)
  • Arka Kamera: iPhone 16e ile aynı 48MP arka kamera, ancak daha iyi düşük ışık performansı
  • Renkler: İddiaya göre siyah ve beyaz renk seçenekleri kesin, ancak Apple'ın listeye girip girmediği belli olmayan bir lavanta seçeneğini de test ettiği belirtiliyor (iPhone 16e'de sadece siyah ve beyaz renk seçeneği vardı.)
  • İşlemci: A19 çipinin kırpılmış bir versiyonu. Bu nedenle iPhone 17'deki A19 çipi kadar güçlü olmayabilir
  • Bellek: 8GB RAM
  • Şarj: MagSafe şarj desteği
    Fiyat ve depolama: 256GB depolama alanı için 599 dolar başlangıç fiyatı. (iPhone 16e, aynı fiyata 128GB depolama sunuyordu)

Apple o eksikliği kapatıyor: iPhone 16e de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor! 1

MAGSAFE DESTEĞİ GELİYOR

Bu özelliklerin çoğu; Ming-Chi Kuo, Jeff Pu ve Mark Gurman gibi kaynaklardan gelen iPhone 17e raporlarını doğruluyor. En dikkat çekici olanı ise Apple'ın iPhone 17e'ye MagSafe eklemesi; zira iPhone 16e'de MagSafe desteği yoktu ve bu karar bazı kesimlerce eleştiri almıştı. Ancak iddiaya göre iPhone 16e'de bulunmayan MagSafe özelliği, iPhone 17e'de yer alacak ve Apple bu eksikliği kapatacak.

Son olarak, iPhone 17e'nin önümüzdeki hafta gibi yakın bir tarihte duyurulabileceğinin konuşulduğunu belirtelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldüCinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldü
Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmişSinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.