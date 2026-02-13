Apple o eksikliği kapatıyor: iPhone 16e'de olmayan özellik iPhone 17e ile geliyor!

Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli olacağı söylenen iPhone 17e'nin yakında geleceği söyleniyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti ise iddiaya göre cihaza daha yakından bir bakış sunarak yolda olan tüm teknik özellikleri ve tasarım değişikliklerini detaylandırıyor.

İDDİAYA GÖRE IPHONE 17E BÖYLE OLABİLİR

9to5mac'te yer alan habere göre, söz konusu sızıntının kaynağı, ticari sırların kötüye kullanımı nedeniyle Apple tarafından dava edilen Jon Prosser. YouTube'da yayınlanan bir videoda Prosser, iPhone 17e'den beklentilerini şu şekilde sıraladı:

Tasarım: Çentiğin yerini Dynamic Island'ın aldığı yenilenmiş bir tasarım. Ancak Prosser, tasarımın bu yönünden "%100 emin olmadığını" belirtiyor.

Ekran: 60Hz ekran yenileme hızı

Bağlantı: C1X modem

Batarya: iPhone 16e ile eşleşen 4.000mAh batarya

Ön Kamera: iPhone 17 serisiyle eşleşen, Ana Sahne (Center Stage) destekli 18MP ön kamera (iPhone 16e 12MP selfie kamerasına sahipti.)

Arka Kamera: iPhone 16e ile aynı 48MP arka kamera, ancak daha iyi düşük ışık performansı

Renkler: İddiaya göre siyah ve beyaz renk seçenekleri kesin, ancak Apple'ın listeye girip girmediği belli olmayan bir lavanta seçeneğini de test ettiği belirtiliyor (iPhone 16e'de sadece siyah ve beyaz renk seçeneği vardı.)

İşlemci: A19 çipinin kırpılmış bir versiyonu. Bu nedenle iPhone 17'deki A19 çipi kadar güçlü olmayabilir

Bellek: 8GB RAM

Şarj: MagSafe şarj desteği

Fiyat ve depolama: 256GB depolama alanı için 599 dolar başlangıç fiyatı. (iPhone 16e, aynı fiyata 128GB depolama sunuyordu)

MAGSAFE DESTEĞİ GELİYOR

Bu özelliklerin çoğu; Ming-Chi Kuo, Jeff Pu ve Mark Gurman gibi kaynaklardan gelen iPhone 17e raporlarını doğruluyor. En dikkat çekici olanı ise Apple'ın iPhone 17e'ye MagSafe eklemesi; zira iPhone 16e'de MagSafe desteği yoktu ve bu karar bazı kesimlerce eleştiri almıştı. Ancak iddiaya göre iPhone 16e'de bulunmayan MagSafe özelliği, iPhone 17e'de yer alacak ve Apple bu eksikliği kapatacak.

Son olarak, iPhone 17e'nin önümüzdeki hafta gibi yakın bir tarihte duyurulabileceğinin konuşulduğunu belirtelim.