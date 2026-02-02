Ara tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisi

Yeni haftaya çocukların can güvenliğini önceleyerek başladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin özellikle yoğun noktalarda nöbet tuttuğunu ifade etti. Başkan Zencirci, ekiplerin öğrenciler okullarına güvenle girene kadar görevlerini sürdürdüğünü, çocukların huzur ve güvenliği için belediye olarak sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Okul giriş saatlerinde yapılan denetimlerin ve nöbet uygulamasının, öğrenci güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtilirken, veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Germencik Belediyesi’nin benzer tedbirleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır