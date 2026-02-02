HABER

Ara tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisi

Germencik’te ara tatilin sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri öğrenci güvenliği için sahaya indi. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul önleri ve altgeçitlerde görev alarak öğrencilerin okullarına güvenli şekilde giriş yapmasını sağladı.

Yeni haftaya çocukların can güvenliğini önceleyerek başladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin özellikle yoğun noktalarda nöbet tuttuğunu ifade etti. Başkan Zencirci, ekiplerin öğrenciler okullarına güvenle girene kadar görevlerini sürdürdüğünü, çocukların huzur ve güvenliği için belediye olarak sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Okul giriş saatlerinde yapılan denetimlerin ve nöbet uygulamasının, öğrenci güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtilirken, veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Germencik Belediyesi’nin benzer tedbirleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

