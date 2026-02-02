Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 19-25 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 142 kilo 150 gram metamfetamin maddesi, 4 gram kokain maddesi, 28 adet sentetik ecza, 1 gram skunk maddesi, 3 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet bıçak, 213 bin adet kaçak sigara, 90 kilo kaçak nargile tütünü, 27 bin 800 adet elektronik sigara kartuşu, 310 adet elektronik sigara, 300 tabanca, 22 bin 950 adet fişek, 900 adet şarjör, 31 bin 26 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 27 milyon 200 bin TL olduğu öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 22’si hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır