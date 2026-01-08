HABER

Arabalardaki dikiz aynasının altındaki küçük mandal ne işe yarar?

Dikiz aynaları sürüş güvenliği açısından oldukça önemli araba parçalarından biridir. Sürücünün çevresiyle sürekli bağlantı kurmasını sağlayan ve güvenli sürüşün vazgeçilmez unsurudur. Birçok insan tarafından sorgulanmayan detay ise aynanın altındaki küçük mandaldır. Peki, arabalardaki dikiz aynasının altındaki küçük mandal ne işe yarar?

Defne Vera Şahin

Dikiz aynası araç kullanırken güvenliği doğrudan etkileyen en temel donanımlardan biridir. Sürücüye aracın arkasındaki trafiği anlık olarak takip etme imkânı sunarak olası tehlikelerin önceden fark edilmesini sağlar. Seyir hâlindeyken arkadan yaklaşan bir aracın hızını görmek, çevrede başka taşıtların olup olmadığını kontrol etmek ya da güvenli bir şekilde şerit değiştirmek gibi pek çok konu dikis aynasına bağlıdır. Birçok insan fark etmese de dikiz aynalarında bulunan bir detay bulunur. Bu noktada dikiz aynaları hakkında merak edilen detay altındaki küçük mandalın ne işe yaradığıdır.

Otomobillerde sürücülerin sıklıkla fark ettiği ancak çoğu zaman ne işe yaradığını tam olarak bilmediği parçalardan biri dikiz aynasının altında bulunan küçük mandaldır. İlk bakışta basit bir mekanik parça gibi görünen aslında sürüş esnasındaki konforu ve güvenliği sağlayan önemli bir parçadır. Bilhassa gece sürüşlerinde sürücünün görüşünü korumak ve dikkat dağınıklığını azaltmak için tasarlanmıştır.

Bu küçük mandalın esas görevi dikiz aynasının “gece modu” olarak adlandırılan moda geçirilmesini sağlamaktır. Gece ya da düşük ışık şartlarında arkadan gelen araçların farları iç dikiz aynasına yansıyarak sürücünün gözünü alabilir. Bu olay hem oldukça rahatsız edici hem de sürüş güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Buradaki mandal devreye girdiğinde ise aynanın açısı ve iç yapısı değişecektir. Bu sayede farlardan gelen yoğun ışık doğrudan sürücünün gözüne yansımayacaktır.

Bu sistem incelendiğinde aslında aynanın içindeki özel bir prizma mekanizmasıyla çalıştığı fark edilebilir. Mandal çekildiğinde ya da itildiğinde aynanın yüzeyi çok hafif bir şekilde açı değiştirir. Bu sayede güçlü far ışıkları daha mat ve soluk bir şekilde yansıtılır. Görüntü biraz daha karanlık olsa da arkadaki araçlar hâlâ seçilebilir durumda olur. Bu da sürücünün arka trafiği takip etmesine engel olmadan göz kamaşması olayını önler. Özellikle uzun yolculuklarda ya da gece araç kullanan sürücüler için büyük bir konfor sağlamaktadır.

Gündüz araba kullanırken bu mandalın kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü gün ışığında arkadan gelen farlar rahatsız edici bir etki yaratmamaktadır. Bu durumda aynanın tam parlaklıkta görüntü vermesi tercih edilmektedir. Mandalın gece ve gündüz arasında manuel olarak ayarlanması sürücünün mevcut koşullara göre görüşünü ayarlamasına imkan tanır. Günümüzde bazı modern araçlarda bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır.

Günlük hayat içerisinde böyle küçük detayların işlevi oldukça fazladır. Bu da otomobil tasarımında sürücünün konforu açısından ilginç bir örnektir. Sonuç olarak basit bir mekanizma gibi görünse de maliyet düşük tutulur hem de sürüş güvenliği artırılır.

