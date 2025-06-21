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Araban’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Sarıtepe ile Hasanoğlu mahalleleri arasında çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Araban’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Araban ilçesine bağlı kırsal Sarıtepe ile Hasanoğlu mahalleleri arasındaki kuruyan bitki örtülerinin yoğunlukta olduğu bölgede yangın çıktı. Henüz bilinemeyen nedenlerle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar traktör ve römorklarla yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleriyle belediye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araban’da çıkan örtü yangını söndürüldü

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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