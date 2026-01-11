HABER

Araban’da vatandaşların çamur çilesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından bir çok noktada cadde ve sokak çamura bulandı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından bir çok noktada cadde ve sokak çamura bulandı. Türkiye Yüzyılı’nda çamurlu cadde ve sokaklarda perişan olduklarını söyleyen vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Yağışların ardından ilçenin bir çok noktasında çamurla boğuşmak zorunda kalan, araçlarıyla bile cadde ve sokaklara giremeyen vatandaşlar belediyeye ve yetkilere çözüm çağrısında bulundu.

Türkiye Yüzyılı’nda çamur nedeniyle evlerinden çıkamayacak duruma geldiklerini söyleyen vatandaşlar, ilçe sokaklarında çamur bataklığı felaketi yaşadıklarını belirterek sokakların temizlenmesi için yetkilileri göreve davet etti.

Kaynak: İHA

Gaziantep
