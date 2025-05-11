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Arabaya sıkışan minik kediyi kedi sesiyle kurtardılar

Tekirdağ’da bir araçta yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonunda minik kedi, telefondaki kedi sesi yardımı ile yeri tespit edilerek sağ salim çıkarıldı.

Arabaya sıkışan minik kediyi kedi sesiyle kurtardılar

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesi’nde Cihat Ersöz, seyir halindeyken aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen arabasını kenara çeken Ersöz, yavru kediyi çıkarmak için yaklaşık bir saat boyunca uğraştı. Aracın altına yiyecek bırakarak kediyi dışarı çıkarmaya çalışan vatandaşın çabaları sonuç vermeyince durum sanayide araç ustası ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sanayi ustası ve itfaiye ekipleri, kedinin tam yerini tespit edebilmek için telefonlarından kedi sesi açtı. Telefonda çalan seslere karşılık veren minik kedinin böylece bulunduğu yer tespit edildi. Ustalar ve itfaiye personeli, yaklaşık 2 saat süren uğraş sonucu kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı. Yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

"İtfaiye ve ustamız sağ olsun"
Aracın sahibi Cihat Ersöz, "Bir saatten beridir uğraşıyoruz. Sağ olsun usta arkadaşımız geldi yardımcı oldu. Bir yandan da itfaiye ekiplerimiz seferber oldu. Sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız da yardımcı oldu, kediyi çıkardık" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kedi
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