Arabayla at çarpıştı! Atın kopan bacağı araca saplandı

Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi üzerindeki Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. yönetimindeki otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yaser A.'nın bindiği ata çarptı.

KORKUNÇ OLAY! ATIN AYAĞA ARABAYA SAPLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan hayvan olayda telef olurken, otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DİĞER AT ÜRKÜP ÜZERİNDEKİ İNSANI FIRLATTI

Kazanın hemen arkasından aynı yönde ilerleyen başka bir at da önünde yaşanan çarpışma nedeniyle paniğe kapıldı. Ürken at, üzerindeki Mohamad Mamdoh A.'yı yere fırlattı. Böylece otomobil sürücüsü ve çarpılan atın binicisinin ardından ikinci atın binicisi de yaralandı.

3 YARALI VAR! BİR AT TELEF OLDU

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.