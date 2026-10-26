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Bilanço açıklandı! Son 1 ayda 63 suçlu Türkiye'ye geri getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada 33'ü kırmızı bültenle, 30'u da ulusal seviyede aranan 63 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Şüpheliler 8 ayrı ülkeden Türkiye'ye getirildi.

Bilanço açıklandı! Son 1 ayda 63 suçlu Türkiye'ye geri getirildi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin suç işleyip yurt dışına kaçan suçlularla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı son 1 aylık bilançoyu açıkladı.

63 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 şüpheli olmak üzere toplamda 63 şüpheli Türkiye'ye iade edildi.

Bilanço açıklandı! Son 1 ayda 63 suçlu Türkiye ye geri getirildi 1

8 AYRI ÜLKEDEN GETİRİLDİLER

Bahsi geçen şüpheliler; Gürcistan(49), Almanya(5), Yunanistan(3), Kırgızistan(2), Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan ülkemize geri getirildi.

Bilanço açıklandı! Son 1 ayda 63 suçlu Türkiye ye geri getirildi 2

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar.

Bilanço açıklandı! Son 1 ayda 63 suçlu Türkiye ye geri getirildi 3

"TÜRKİYE PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ SUÇLUNUN İZİNİ SINIRDA BIRAKMAZ"

Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli: Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir! Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak! Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum.

İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
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