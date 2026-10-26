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Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi

Daha önce “İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdıklarını” savunan Netanyahu şimdiyse Tel Aviv’i andıran bir kentte nükleer patlama gösteren yapay zeka görseli paylaşarak oy istedi. İsrail Başbakanı, seçmeni “varoluşsal tehlike” olduğu yönünde uyardı. Ancak bu çelişki sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi
Mehmet Hazar Gönüllü

İsrail’de seçim sandığına sayılı saatler kaldı. Başbakan Netanyahu koltuğu kaybetmemek adına elinden geleni ardına koymuyor. Yapay zekaya başvuran Netanyahu’nun “Tel Aviv’de nükleer patlama” çağrışımı tartışma yarattı.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi 1

  • Netanyahu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka görselinde Tel Aviv'i andıran bir kentte atom bombası patlaması ve beraberinde oluşan mantar bulutu görülüyor.

SEÇMENE ‘NÜKLEER SALDIRI’ SENARYOSUYLA SESLENDİ

Sağcı köşe yazarı Yuval Blumberg’in yazısını takipçilerine öneren Netanyahu’nun paylaşımında, İran’ın nükleer silah edinmesi olasılığının diğer siyasi tartışmaların önünde tutulması gerektiği savunuldu. Metinde, İsrail’in varlığının tehlikede olduğu ileri sürüldü. Ülkenin merkezine iki atom bombası düşmesi durumunda hükümet etrafındaki tartışmaların önemini yitireceği belirtildi. İran’a karşı yürütülen mücadeleyi tamamlayamayacak bir lidere oy verilmesinin seçmenlerin ailelerini de tehlikeye atacağı savunuldu.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi 2

2025’TE “TEHDİT GİDERİLDİ” DEMİŞTİ

Ancak Netanyahu’nun geçmiş açıklamalarıyla seçim öncesindeki mesajı arasındaki çelişki sosyal medyada tartışma yarattı. Netanyahu, İran’la 12 günlük savaşın ardından 24 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, "nesiller boyu sürecek tarihi bir zafer kazandıklarını", nükleer silahlarla yok edilme ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırdıklarını öne sürmüştü.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi 3

Netanyahu 31 Mart 2026’da yaptığı açıklamada ise İran’ın İsrail’i tehdit edebilecek bazı olanaklarını koruduğunu ancak artık ülkenin varlığını tehdit edemeyeceğini savunmuştu.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi 4

MUHALEFETTEN 'KORKU' TEPKİSİ

Netanyhu'nun seçimdkei rakibi, Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu’yu seçimler öncesinde halkı korkutmakla suçladı. Demokratlar lideri Yair Golan da nükleer patlama görseli paylaşılmasına tepki gösterdi.

Netanyahu seçim kampanyasını eline yüzüne bulaştırdı: "Ortan kaldırdık" dediği atom bombası tehdidiyle oy istedi 5

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Anahtar Kelimeler:
seçim İsrail Binyamin Netanyahu nükleer silah
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