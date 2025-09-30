HABER

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bir ailenin adeta yok olduğu kazada geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı. Kazadan yaralı olarak kurutulan Elanur'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken; annesi, babası ve ağabeyi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan kaza anına ait ortaya çıkan görüntüler de yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen araç herkesi şoke etti.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kaza adeta bir katliama neden oldu. Karşı şeride geçen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı. Ortadan ikiye bölünen araçtan bir tek sağ kurtulan 4 yaşındaki Elanur'un durumunun ağır olduğu belirtilirken, bir aileyi yok eden kazada ölenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. İşte katliam gibi kaza haberinin tüm detayları...

ORTADAN İKİYE BÖLÜNÜP ALEV ALDI

Korkunç kaza, 28 Eylül akşamı saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 1

Kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 2

Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 3

5 KİŞİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27), hayatını kaybetti.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 4

Hamza Uzunaltın-Elif Büşra Uzunaltın

BİR TEK ELANUR KURTULDU, 6 YARALI VAR

Otomobildeki Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonette bulunan Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise yaralandı. Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi. Uzunaltın, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.

BABAANNE VE DEDE AYAKTA DURAMADI

Feci kazada hayatını kaybeden baba Hamza Uzunaltın (32), anne Elif Büşra Uzunaltın (29), çocukları Kemal Uzunaltın (6) yan yana toprağa verildi.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 5

Cenaze namazları birlikte kılınan anne-baba ve 6 yaşındaki oğullarının yan yana duran tabutlarını görenler gözyaşlarını tutamazken; Hamza Uzunaltın'ın anne ve babası güçlükle ayakta durdu, feryatları yürek burktu.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 6

GERİYE BİR TEK 4 YAŞINDAKİ ALANUR KALDI

4 kişilik ailenin en küçük bireyi olan 4 yaşındaki Elanur'un ise Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 7

Araç ikiye bölündü, bir aile yok oldu... Geriye bir tek 4 yaşındaki Elanur kaldı 8


