Dünya üzerindeki otomobillerin her biri farklı renk ve modellerde üretilir. Yollarda beyazdan kırmızıya, maviden yeşile kadar pek çok renkte araç görmek mümkündür. Buna karşın bu araçları yerle temas ettiren lastiklerin neredeyse tamamı siyah renktedir. Otomobiller ne kadar farklı tasarımlara ve renklere sahip olursa olsun lastiklerin hep aynı renkte oluşu merak uyandırmaktadır. Bu noktada lastiklerin neden hep siyah olduğu araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Araç lastikleri neden hep siyahtır? Renkli üretilse ne olur?

Araç lastiklerinin neredeyse tamamının siyah renkte olması çoğu insanın fark ettiği bir durumdur. Bu önemli detay bazen çok üstünde durulmasa da bazı kişiler tarafından oldukça merak uyandırıcıdır. Otomobiller, motosikletler ve çeşitli vasıtalar farklı renklerde üretilirken lastiklerin bu çeşitliliğe sahip olmaması dikkat çekicidir. Bu noktada “Araç lastikleri neden hep siyahtır?” ve “Lastikler farklı renklerde üretilse ne olur?” soruları gündeme gelmektedir. Bu soruların cevapları estetikten çok malzeme bilimi ve güvenlik ile ilgili olarak açıklanmaktadır.

Lastiklerin ana hammaddesi olan doğal ve sentetik kauçuk aslında süt beyazına yakın açık bir renge sahiptir. Kauçuğun dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü hâle gelmesi için üretim aşamasında çeşitli katkı maddeleri eklenir. Bu maddelerin en önemlisi karbon siyahıdır. Karbon siyahı lastiğin hem dayanıklılığını artırır hem de aşınmaya karşı direncini yükseltir. Öte yandan ısıyı daha dengeli dağıtarak lastiğin yüksek sıcaklıklarda bile yapısını korumasına yardımcı olur. Lastiğe eklenen bu doğal olarak siyah renklidir.

Karbon siyahı kullanılmadan yani açık renkli ya da beyaz lastikler üretmek de teknik olarak mümkündür. Bu şekilde üretilen lastikler siyah lastiklere kıyasla çok daha hızlı aşınacak ve çatlama riski artacaktır. Bilhassa güneş ışınlarına ve sıcaklığa karşı daha savunmasız hâle gelen lastikler güvenli sürüş açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu yüzden otomotiv sektöründeki güvenlik standartları siyah lastikleri zorunlu kılar.

Lastiklerin renkli üretilmesi ise üretim maliyetlerini yükseltecektir. Karbon siyahı yerine farklı dolgu ve renklendirici maddelerin kullanılması performans kaybına da yol açacaktır. Öte yandan renkli lastikler kir, toz ve aşınma izlerini çok daha belirgin şekilde gösterebilir. Bu da kısa sürede estetik açıdan hoş olmayan bir görüntü oluşturur. Geçmişte bazı firmalar beyaz yanaklı veya kısmen renkli lastikler üretmiş olsa da bu uygulamalar genellikle sınırlı ve dekoratif amaçlı olmuştur.

Bu yüzden araç lastiklerinin siyah renkte olması bir tesadüf ya da gelenek değildir. Renkli lastikler teoride mümkün olsa da dayanıklılık, maliyet ve güvenlik açısından siyah lastiklerin yerini alması pek olası görünmemektedir.