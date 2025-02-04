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Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir? Araç muayenesi ağır kusurlar listesi

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 14:19
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Trafikte güvenliği sağlamak, can ve mal kayıplarının önüne geçmek, mevcut trafik düzenini bozmamak, her türlü zararı en aza indirebilmek için çeşitli kurallar belirlenmiştir. Bu kuralların uyulmaması halinde bazı cezai yaptırımlar da uygulanabilir. Araç sahiplerine bu konuda düşen çeşitli sorumluluklar bulunur.

Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir? Araç muayenesi ağır kusurlar listesi

Araç muayenesi trafikte güvenliğin sağlanabilmesi, trafik kuralları gereğince can ve mal kayıplarının engellenebilmesi ya da mümkün olduğunca en az seviyeye indirilebilmesi için önemli bir önlemdir. Türkiye’de araç muayeneleri TÜVTÜRK (Teknik Gözetim Kurumu) denetiminde ve sorumluluğundadır. Muayene sırasında aracın çeşitli özelliklerine ve durumlarına bakılır. Tüm güvenlik unsurları detaylı olarak kontrol edilir.

Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir?

Düzenli olarak yapılması gereken araç muayenelerinde aracın fren sistemine, aydınlatmalarına, direksiyonuna, lastiklerine, egzoz emisyonuna ve diğer tüm güvenlik unsurlarına ayrıntılı olarak bakılır. Muayene işlemi zamanı geçtiği halde muayene yapılmadıysa araç trafikte kullanılamaz ve cezai işlem gerçekleştirilir.

Yapılan araç muayeneleri çeşitli değerlendirmelere göre kontrol edilir. Aracın trafikte güvenli olmadığını gösteren ciddi eksikler aracın ağır kusurlarının bulunduğu anlamına gelir. Ağır kusurlar da kendi aralarında çeşitli durumlar göz önüne alınarak değerlendirilir.

Araç muayenesi ağır kusurlar listesinde neler vardır?

En yaygın ve ağır olan kusurlar listesinin başında fren sistemi gelir. Fren sistemindeki kusurlar hem araç sahibini ve sürücüsünü hem de trafikteki diğer kişilerin da canını tehlikeye atacağı için en tehlikeli kusurlardan kabul edilmektedir. Fren sistemi kusurlarında şu unsurlar bulunur:

  • Fren hidrolik ve hava kaçakları
  • ABS (Anti Lock Braking) sisteminde arıza ya da uyarı ışığının yanması
  • El freninin işlevini yerine getirememesi ya da dengeli çalışmaması
  • Fren disklerinde ve balatalarında aşırı aşınmanın ya da çatlakların oluşması

Direksiyon ve ön takım kusurları da önemli ağır kusurlar arasında yer alır. Hidrolik kaçakları, hidrolik destekli sistemde arıza, direksiyon pompasında kaçak ya da arıza olması gibi durumlar da ağır kusurlar olarak kabul edilir.

Bir diğer ağır kusur edilen durum da aydınlatma ve elektrik sistemleri için geçerlidir. Plaka lambalarının çalışmaması, far, sinyal ya da stop lambalarının çalışmaması, yanlış renkli ya da çok parlak ışık kullanımı da ağır kusur sayılır.

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Otomobil muayene araç muayenesi
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