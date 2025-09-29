Araç ruhsatı nedir, nasıl çıkarılır?

Araç ruhsatı ya da araç tescil belgesi isimleri ile bilinen belge araç sahipleri için son derece önemli bir resmi belgedir. Bir nevi aracın kimliği gibi olan araç ruhsatı, trafik kontrollerinden satış işlemlerine gereksinim duyulan ve olması zorunlu tutulan bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu belgenin eksik olması halinde araç sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanır ya da ceza kesilebilir. Kişilerin, araç satın alırken tamamlaması gereken işlemlerden biri de araç ruhsatı çıkartmak olmalıdır.
Yeni satın alınacak olan araç hakkında tüm ayrıntıların yer aldığı resmi bir belge olarak tanımlanan araç ruhsatı sadece araçların alım satım işlemlerinde değil herhangi bir zamanda yapılabilecek olan ya da rutin trafik kontrollerinde de gerekli olan bir belgedir. Araçların tüm teknik özelliklerinin de yazılı olduğu araç ruhsatında aracın sahibi ile bilgiler de yer almaktadır. Bir araç ruhsatında şu bilgiler bulunmaktadır:
Araç ruhsatı için gerekli belgeler ise şunlardır:
Yeni bir araç için ruhsat alma ya da bir araç için ruhsat yenileme süreçlerinde takip edilmesi gereken ruhsat işlemleri bulunmaktadır. Daha önce emniyet genel müdürlükleri tarafından yapılan tüm işlemler yakın zaman önce noterlerden yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede hem satış işlemleri tamamlandığı anda gerekli olan belgeler sunulur ve ruhsat başvurusu da aynı anda yapılabilmektedir.
Noterden ruhsat almak için satış işleminin türü ya da plaka değişikliği durumu önemlidir. Eğer kişiler ikinci el bir araç alıyorsa ve satın alınan aracın plakası değiştirilmeyecekse şu gereklilikler bulunmaktadır:
Satın alınan araç için plaka değişim işlemi de yapılacaksa şu durumların bilinmesi gerekmektedir: