Araç ruhsatı nedir, nasıl çıkarılır?

Araç ruhsatı ya da araç tescil belgesi isimleri ile bilinen belge araç sahipleri için son derece önemli bir resmi belgedir. Bir nevi aracın kimliği gibi olan araç ruhsatı, trafik kontrollerinden satış işlemlerine gereksinim duyulan ve olması zorunlu tutulan bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu belgenin eksik olması halinde araç sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanır ya da ceza kesilebilir. Kişilerin, araç satın alırken tamamlaması gereken işlemlerden biri de araç ruhsatı çıkartmak olmalıdır.

Araç ruhsatı nedir, ne işe yarar?

Yeni satın alınacak olan araç hakkında tüm ayrıntıların yer aldığı resmi bir belge olarak tanımlanan araç ruhsatı sadece araçların alım satım işlemlerinde değil herhangi bir zamanda yapılabilecek olan ya da rutin trafik kontrollerinde de gerekli olan bir belgedir. Araçların tüm teknik özelliklerinin de yazılı olduğu araç ruhsatında aracın sahibi ile bilgiler de yer almaktadır. Bir araç ruhsatında şu bilgiler bulunmaktadır:

Aracın markası

Aracın modeli

Aracın tipi

Aracın renginin bilgisi

Aracın motor bilgisi

Aracın güç detayları

Araç içinde yer alan koltuk sayısı

Aracın yolcu kapasitesi

Aracın muayene numarası

Araç sahibine ait kimlik bilgileri

Araç sahibinin adres bilgileri

Araç ruhsatı için gerekli belgeler ise şunlardır:

Araç sahibinin kimliği

Araç uygunluk belgesi

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) belgesi

Zorunlu trafik sigortasının yaptırdığının kanıtı olan poliçe

Araç ruhsatı nasıl alınır?

Yeni bir araç için ruhsat alma ya da bir araç için ruhsat yenileme süreçlerinde takip edilmesi gereken ruhsat işlemleri bulunmaktadır. Daha önce emniyet genel müdürlükleri tarafından yapılan tüm işlemler yakın zaman önce noterlerden yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede hem satış işlemleri tamamlandığı anda gerekli olan belgeler sunulur ve ruhsat başvurusu da aynı anda yapılabilmektedir.

Noterden ruhsat almak için satış işleminin türü ya da plaka değişikliği durumu önemlidir. Eğer kişiler ikinci el bir araç alıyorsa ve satın alınan aracın plakası değiştirilmeyecekse şu gereklilikler bulunmaktadır:

Aracın üzerinde hiçbir borç bulunmamalıdır. Bu sayede gerekli belgeler ile birlikte işlemler noterde hızlıca tamamlanabilir.

Aracın geçerli bir muayenesinin bulunması gerekmektedir.

Satın alınan aracın sigortasının aktif olması gerekmektedir.

Satın alınan araç için plaka değişim işlemi de yapılacaksa şu durumların bilinmesi gerekmektedir: