Araç ruhsatı nedir, nasıl çıkarılır?

Yeni araç alan ya da mevcut aracını değiştiren kişilerin yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler zorunlu, resmi ve kanuni işlemlerdir. Yapılmamaları halinde araç sahibine bazı cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Ferhan Petek

Araç ruhsatı ya da araç tescil belgesi isimleri ile bilinen belge araç sahipleri için son derece önemli bir resmi belgedir. Bir nevi aracın kimliği gibi olan araç ruhsatı, trafik kontrollerinden satış işlemlerine gereksinim duyulan ve olması zorunlu tutulan bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu belgenin eksik olması halinde araç sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanır ya da ceza kesilebilir. Kişilerin, araç satın alırken tamamlaması gereken işlemlerden biri de araç ruhsatı çıkartmak olmalıdır.

Araç ruhsatı nedir, ne işe yarar?

Yeni satın alınacak olan araç hakkında tüm ayrıntıların yer aldığı resmi bir belge olarak tanımlanan araç ruhsatı sadece araçların alım satım işlemlerinde değil herhangi bir zamanda yapılabilecek olan ya da rutin trafik kontrollerinde de gerekli olan bir belgedir. Araçların tüm teknik özelliklerinin de yazılı olduğu araç ruhsatında aracın sahibi ile bilgiler de yer almaktadır. Bir araç ruhsatında şu bilgiler bulunmaktadır:

  • Aracın markası
  • Aracın modeli
  • Aracın tipi
  • Aracın renginin bilgisi
  • Aracın motor bilgisi
  • Aracın güç detayları
  • Araç içinde yer alan koltuk sayısı
  • Aracın yolcu kapasitesi
  • Aracın muayene numarası
  • Araç sahibine ait kimlik bilgileri
  • Araç sahibinin adres bilgileri

Araç ruhsatı için gerekli belgeler ise şunlardır:

  • Araç sahibinin kimliği
  • Araç uygunluk belgesi
  • ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) belgesi
  • Zorunlu trafik sigortasının yaptırdığının kanıtı olan poliçe

Araç ruhsatı nasıl alınır?

Yeni bir araç için ruhsat alma ya da bir araç için ruhsat yenileme süreçlerinde takip edilmesi gereken ruhsat işlemleri bulunmaktadır. Daha önce emniyet genel müdürlükleri tarafından yapılan tüm işlemler yakın zaman önce noterlerden yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede hem satış işlemleri tamamlandığı anda gerekli olan belgeler sunulur ve ruhsat başvurusu da aynı anda yapılabilmektedir.

Noterden ruhsat almak için satış işleminin türü ya da plaka değişikliği durumu önemlidir. Eğer kişiler ikinci el bir araç alıyorsa ve satın alınan aracın plakası değiştirilmeyecekse şu gereklilikler bulunmaktadır:

  • Aracın üzerinde hiçbir borç bulunmamalıdır. Bu sayede gerekli belgeler ile birlikte işlemler noterde hızlıca tamamlanabilir.
  • Aracın geçerli bir muayenesinin bulunması gerekmektedir.
  • Satın alınan aracın sigortasının aktif olması gerekmektedir.

Satın alınan araç için plaka değişim işlemi de yapılacaksa şu durumların bilinmesi gerekmektedir:

  • Noterde başvuru sırasında aracın yeni plaka alım için tüm işlemlerinin önceden tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Yeni plaka basılı olarak noterde yetkili kişiye sunulmalıdır.
  • Plakası değişecek olan araç ikinci el bir araç ise etkin sigorta, borç bulunmama durumu ve geçerli muayene şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.
