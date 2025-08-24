HABER

Aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki Kader Taş (30) idaresindeki 23 AFT 344 plakalı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet ağaçların olduğu bölgede asılı dururken, kadın sürücü ağır yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

