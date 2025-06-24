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Aracın gizli bölmesinden çıktı! Tam 102 gram: 3 tutuklama

Bolu’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 102,88 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın gizli bölmesinden çıktı! Tam 102 gram: 3 tutuklama
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.K. (31), H.K. (48), M.G. (35) isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslar üzerinde ve araçta arama yaptı. Narkotik köpeği Pako’nun da katıldığı aramada, aracın direksiyon alt kısmına gizlenmiş halde 102,88 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Bolu uyuşturucu
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