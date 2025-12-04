HABER

Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otogaz dönüşüm servisindeki araçta bulunan LPG tankı patladı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi’de bulunan otogaz dönüşüm servisine LPG tankı değişimi için gelen aracın LPG tankı patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralananlara müdahale etti. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi; ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılırken işyerinde de patlamanın şiddetiyle hasar oluştu. Polis ekipleri iş yerinde ve araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

