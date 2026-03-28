Aracın motoruna giren tilki ekiplerce kurtarıldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir aracın motor kısmına giren tilki, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden sağ olarak çıkarılırken, yaşanan olay çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Plevne Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir aracın motor kısmından ses geldiği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Plevne Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir aracın motor kısmından ses geldiği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Sürücünün Manyas yolu üzerinden Gönen merkez istikametine seyir halindeyken bir şeye çarptığını düşündüğü, ancak araçta herhangi bir olumsuzluk fark etmeyince yoluna devam ettiği öğrenildi.

Mezarlık önüne geldiğinde araçtan yeniden ses gelmesi üzerine durumdan şüphelenen sürücü, aracını durdurarak kontrol yaptı. Motor kısmının alt bölümünde bir tilki olduğunu fark eden sürücü, durumu hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, aracın motor bölümünde sıkışan tilkiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren dikkatli müdahalenin ardından tilki bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.

Kurtarılan tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Aracın motoruna giren tilki ekiplerce kurtarıldı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

