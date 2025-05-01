Aracın motoruna giren yavru kediyi polis kurtardı

Yeni Mahalle Akseven Sokak üzerinde bir aracın motor kısmından gelen kedi sesini duyan esnaf Mustafa İleri, çevrede aracın sahibini aradı ancak bulamayınca aracın ön camına "Motorda kedi var" yazılı not bıraktı. Esnaf, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kaputunu açarak minik kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılan yavru kediyi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çevredeki esnaf besleyerek, doğal ortamına bıraktı.

Kedinin aracın motor kısmında olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Mustafa İleri, "Sabah iş yerime geldiğimde kedi sesi duydum. Etrafımda araştırdığımda iş yerimin önünde bulunan aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark ettim. Daha sonra polisi aradım ve sağ olsunlar geldiler, kediyi çıkarttılar" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır