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Aracın ses sistemini çaldı! 200 bin liralık hırsızlık

İzmir’in Bornova ilçesinde bir araçtan yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemi çaldığı belirlenen A.Y., polis tarafından yakalandı. A.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hırsızlık ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracın ses sistemini çaldı! 200 bin liralık hırsızlık

Bornova'da önceki gün park halindeki bir otomobilden yaklaşık 200 bin TL değerinde ses sistemi çalındı. Otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden şüphelinin A.Y., olduğu belirlendi. Görüntülerde; A.Y.'nin otomobilin etrafında bir süre dolaşıp, etrafı kontrol ettiği ardından kapısını açarak içine girip ses sistemlerini sökerek çaldığı görüldü.

TUTUKLANDI

A.Y., dün düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp, gözaltına alındı. A.Y.'nin çaldığı ses sitemi de evinde bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı. Çalıntı ses sitemi ise tutanakla sahibine teslim edildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir hırsızlık
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