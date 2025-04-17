Aracın sıkıştırdığı otomobil pastane duvarına çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mevlana Kavşağı üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Burcu Bayıldıran (32), plakası öğrenilemeyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, daha sonra yolun sağındaki pastanenin duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir sıkışmanın olmaması üzerine normale döndü. Sürücü Burcu Bayıldıran, sağlık ekibinin tedavi isteğini iyi olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Pastanenin duvar kısmında oturanların ise aracın refüje çarpmasının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır