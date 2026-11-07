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Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu

Aksaray’da aracını satmak için ilan veren kaporta ustası, telefonla dolandırılmak üzereyken son anda olayı fark edip kıl payı kurtuldu.

Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu

Aksaray’da aracını satmak için ilan veren kaporta ustası, telefonla dolandırılmak üzereyken son anda olayı fark edip kıl payı kurtuldu. Birisi araç alıcısı, diğeri ise noter olduğunu iddia eden 2 ayrı dolandırıcıyla aynı anda konuşan araç satıcısı, vatandaşları da uyardı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray oto sanayiinde kaportacılık yapan Emre Yüce (27), bindiği aracını satmak için bir araç alım satım uygulamasına fotoğraf ve bilgilerini yazdı. Araç satışının yayına verilmesinden kısa bir süre sonra telefonu çalan Yüce, aramayı cevapladığında araca müşteri olduğunu anladı. Kendisini Kenan ismiyle tanıtan dolandırıcı, aracı almak istediğini ve bunun için de kapora göndermek istediğini belirterek, notere geçince arayacağını söyleyerek aramayı sonlandırdı. Birkaç saat sonra yeniden araç satıcısını arayan dolandırıcı, notere geldiğini ve güveli kapora göndermek istediğini belirterek telefonu bir başkasına verdi. Bu kez telefonu alan şahıs ise kendisini noter olarak tanıtarak alıcı ve satıcı iki tarafla da konuşmaya başladı. Her iki tarafın da kapora gönderimi için hesaplarında 20 bin lira olması gerektiğini belirten dolandırıcı noter, telefonla araç sahibini yönlendirerek dolandırmak istedi. Bir süre yapılan konuşmalardan şahısların dolandırıcı olduğunu fark eden Yüce, şahıslarla yaptığı tüm görüşmeyi anbean bir başka telefonun kamerasıyla kayıt altına aldı. Durumun fark edildiğini anlayan dolandırıcı sahte noter, "uğraştırmayın" beni diyerek şahıslara sitem de etti.

Yaşanan olayı anlatan kaportacı Emre Yüce, "Aracı ilana koydum satış için. Hemen aradılar ve ilgilendiklerini söylediler. Kapora vermek istediklerini söylediler. Noter huzurunda kapora göndereceğini söyledi. Notere geldiğini iddia eden şahıs bir başka şahsa telefonu verdi. İkinci şahıs da kendisini İzmir’de noter olduğunu söyleyerek hesabı paylaşacağını belirtip kaporanın güvenli bir şekilde gönderiminin sağlanacağını söyledi. Bu sırada biz tabi durumu anladık. Bu noter hesabına hem benim, hem de alıcı şahsın para atacağını ve sonra o paranın benim hesabıma geçeceğini söyledi. Biz tabii inanmadık ama vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Alıcı ile mutlaka yüz yüze görüşün. Vatandaşlarımızın gerçek noter huzurunda satışlarını yapmalarını öneririm. Siz siz olun, kesinlikle telefondan satış işine girmeyin" dedi.

Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu 1

Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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