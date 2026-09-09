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Aracının kaputu açık haldeydi... Cesedi Çubuk Barajı'nda bulundu

Ankara’da kayıp olarak aranan 42 yaşındaki H.K.'nın cansız bedeni Çubuk Barajı Gölü’nde bulundu.

Aracının kaputu açık haldeydi... Cesedi Çubuk Barajı'nda bulundu

Ankara’da 42 yaşındaki H.K.’den saatlerce haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda H.K.’nin telefonunun en son Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi.

KAPILARI KİLİTLİ VE KAPUTU AÇIKTI

Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.’nin aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü’nde buldu.

Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

Aracının kaputu açık haldeydi... Cesedi Çubuk Barajı nda bulundu 1

CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR BULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde su yüzeyindeki H.K.’nin cansız bedenini buldu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

H.K.’nin aracından 350 metre ilerisinde bulunan cesedinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir cinayet izine rastlanılmadığı ve intihar edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Aracının kaputu açık haldeydi... Cesedi Çubuk Barajı nda bulundu 2

Olay yerinden incelemelerin ardından cesedi adli tıp kurumuna götürülen H.K.’nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Aracının kaputu açık haldeydi... Cesedi Çubuk Barajı nda bulundu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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