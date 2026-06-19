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Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu

Artvin-Erzurum kara yolunda dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelandan, aracının sileceğini tamir etmek için tünel cebinde duran sürücü saniyelerle kurtuldu.

Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yolun bir bölümünü kapatırken, bölgede korku dolu anlar yaşandı.
İlçede marangozluk yapan Ahmet Demir (24), yağışlı havada seyir halindeyken aracının sileceğinin arızalandığını fark etti. Yusufeli’ndeki Yarbaşı Tüneli’ne geldiğinde aracını tünel içerisinde bulunan acil durma cebine çeken Demir, ters dönen silecek parçasını düzeltmek için araçtan indi.
Demir’in aracının yanında bulunduğu sırada, saniyeler sonra tünel çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yolu kapatırken, genç sürücü büyük bir tehlikeyi kıl payı atlattı.
Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Ahmet Demir, heyelan sonrası oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde tünel çıkışını kapatan kaya ve toprak yığınları ile yolun ulaşıma kapandığı anlar yer aldı.

Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu 1

Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
heyelan
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