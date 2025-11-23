HABER

Aracıyla ‘U’ dönüşü yapan sürücünün kararsızlığı motosiklet sürücüsünü hastanelik etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki seyir halindeki Ö.F.A.’nın kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek ‘U’ dönüşü yapmak isteyen Ş.K.’nin kullandığı otomobile çarpmamak için fren yapınca devrildi.

Devrilerek sürüklenen sürücü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

