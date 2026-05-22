HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

'Araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunlu oldu' iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı ifade edilerek, yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtildi. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan ‘pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu iddiasına İçişleri Bakanlığı ndan açıklama geldi 1

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Araçlarda bulunması gereken zorunlu güvenlik ekipmanlarının kapsamının genişletildiği öne sürülmüştü. İddiaya göre; yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, ampul, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçlarda zorunlu hale getirildiği belirtilmişti. Bu ekipmanların eksik olması durumunda araç muayenesinde 'ağır kusur' sayılacağı ve sürücülere para cezası uygulanabileceği ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

HANGİ EKİPMANLAR ZORUNLU?

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram süresince Erzincan’da bin 720 kolluk personeli görev yapacakBayram süresince Erzincan’da bin 720 kolluk personeli görev yapacak
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı! Risk 'çok yüksek' seviyedeDemokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı! Risk 'çok yüksek' seviyede

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı sahibinden Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.