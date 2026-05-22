'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı ifade edilerek, yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtildi. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan ‘pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Araçlarda bulunması gereken zorunlu güvenlik ekipmanlarının kapsamının genişletildiği öne sürülmüştü. İddiaya göre; yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, ampul, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçlarda zorunlu hale getirildiği belirtilmişti. Bu ekipmanların eksik olması durumunda araç muayenesinde 'ağır kusur' sayılacağı ve sürücülere para cezası uygulanabileceği ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

HANGİ EKİPMANLAR ZORUNLU?

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır