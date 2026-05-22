İzmir'de 33 kedi ölüsü bulundu! Veteriner gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedi ölüsü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir veteriner hekim gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden esnaf İlhan Güngör durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

