İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: "Atanmışlarla görüşmem"

CHP'ye yönelik mahkemenin son kurultayı iptal eden kararının ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanlığı görevinin Özgür Özel'den alınarak Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredilmesine bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan geldi.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: "ATANMIŞLARLA GÖRÜŞMEM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, gücünü milletten almayan atanmış kişileri siyasi muhatap alamayacağını dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir görüşme ihtimaline kapıları kapattı.

"DEMOKRASİMİZ AĞIR BİR TEHDİT ALTINDADIR"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Baskı altındadır aramızdaki kardeşlik hukuku sıradan bir hukuk değildir Türkiye ağır bir baskı altındadır demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır dolayısıyla bu baskının ve tehdidin aşılması noktasında da üzerimize yüklenmiş tarihi sorumluluğun icaplarını yerine getireceğimiz den herkes emin olmalıdır bugün sabah başkanlık divanını ve milletvekilleri milletvekillerimizle yaptığımız 4 saatlik toplantının sonunda meseleye nasıl baktığımı kapsamlı bir biçimde de açıkladım söyledim üstüne bir iki cümle daha sert edeyim istiyorum zamanınızda çok almak niyetinde değilim.

"BUNLAR SIRADAN İŞLER VE EYLEMLER OLARAK ALGILANMASIN"

Sen Genel Başkanı çok yoğun olduğunu da biliyorum başka programlar olduğunu da biliyorum ayrıca bir kaleyi savunmak mecburiyetinde olduğunu da biliyorum programına sekte vurmamak için de konuşmamızı kısa tutmaya çalışacağım. Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmasın, Türkiye’de her türlü rasi var otokrasi var efendim jüristokrasi var bir tek demokrasi yok. Dürüst Jüristokrasi yargıçlar oligarşisidir. Dolayısıyla halkın iradesinin yargı üzerinden geçersiz hale getirilmesinin adımlarını geçerli hale getirir. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Geçen sefer geldiğimde de söyledim. Böyle bir karar olursa tarafımın millet iradesi tarafında olacağını söylemiştim.

Belirsizlikler içindeyiz. Siste araba sürüyor gibiyiz. 20 metre önümüzü göremiyoruz ama herkes iyi bilsin ki 1 metre bile önümüzü görememiş olsak haktan hakikatten demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız.

"ERDOĞAN'IN 25 YILLIK İKTİDARININ KİMLERDEN KAYNAKLANDIĞI BELLİ OLUYOR"

Eğer böylesine bir kritik süreçte ilk planlanmış ziyaret sayın Cumhurbaşkanı ve sayın devlet Bahçeli’ye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor’ bu sorunun cevabının hem medyadaki arkadaşlarımız hem siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım.

Yani çok ilginç bir şey yani böyle bir süreçte böyle bir görüşme çok arzulanır olsa bile onu kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak için insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu da çıkar dolayısıyla bu uygulamaya bakarak o gün Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz.

"GÜCÜNÜ MİLLETEN ALMAYANLARLA GÖRÜŞMEM"

‘Kılıçdaroğlu’ndan görüşme talebi gelirse tavrınız ne olur?’ sorusuna Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyaseti muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem.