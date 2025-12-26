Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçlarında uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve E.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır