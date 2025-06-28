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Araçta unutulan cep telefonu patladı, otomobil alev aldı

Adıyaman’da park halindeki bir araçta unutulan cep telefonu, aşırı sıcak nedeniyle patladı. Patlamanın ardından araçta yangın çıktı.

Araçta unutulan cep telefonu patladı, otomobil alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilin göğüs kısmında bırakılan cep telefonu, aşırı sıcakların etkisiyle patladı. Patlamayla birlikte araç içerisinde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları ve patlama sesini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar, alevlere su ve yangın söndürücü ile ilk müdahalede bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Adıyaman
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