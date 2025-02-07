Araçtaki polislere bıçakla saldırdı! İstanbul'da skandal anlar: Önce gözetledi, bir anda kapıyı açtı

Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı kameraya anbean yansıdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı. Kaçan şüpheli, polisin operasyonuyla çok geçmeden yakalandı.

PARK HALİNDE ARACI GÖZLEDİ

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

BİR ANDA KAPIYI AÇIP POLİSLERİ BIÇAKLADI

Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, UZUN SÜRMEDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan saldırganın gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır