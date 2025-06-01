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Aradan sadece 6 ay geçmişti! Yeniden oy kullandılar: "Sonucu merakla bekliyorum"

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Abay'ın vefatı nedeniyle vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için sandık başına gittiler.

Aradan sadece 6 ay geçmişti! Yeniden oy kullandılar: "Sonucu merakla bekliyorum"
Begüm Özkaynak

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini 65 yaşındaki Ahmet Abay kazanmıştı. Muhtar seçildikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan muhtar Abay hayatını kaybetti.

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Mahallede Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Mahallede yaşayan seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde Vali Teoman Ortaokulu'nda kurulan sandığa giderek oy kullandılar. Seçim sonucu yeni muhtar Ümit Şeref oldu.

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"Muhtarlık için 4 aday yarışıyor, oyumu kullandım ve sonucu merakla bekliyorum"
Muhtarlık seçiminde oy kullanan Mehmet İsmail Kırgız, "General Şükrü Kanatlı Mahallesi muhtarlık seçimi için geldik. Deprem görmüş bir yerde seçim heyecanı yok, durgun geçiyor. Muhtarlık için 4 aday yarışıyor. Oyumu kullandım ve sonucu merakla bekliyorum" dedi.

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"MAHALLENİN MEVCUT MUHTARI VEFAT ETTİ VE BU NEDENLE TEKRARDAN MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILIYOR"

Mevcut muhtarın ölmesiyle tekrarlanan seçimde 6 adayın yarıştığını ifade eden Özgür Ördek, "Mahallenin mevcut muhtarı vefat etti. Bu nedenle tekrardan muhtarlık seçimi yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu 6 ay gibi bir süre verdikten sonra seçim yapıyoruz. Muhtarlık seçimi için 6 aday var. Bu seçimde ortalama 2 bin oy kullanılacak. Adaylar heyecan için yarışıyor. Mahalle sakinleri vatandaşlık görevlerini yapıyor. Mevcut durumlara rağmen seçmenler buraya geliyorlar ve yüksek bir seçmen katılımı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Hatay muhtarlık
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