HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Arakçi: "ABD, deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), saldırıya karşılık Bahreyn’deki bir ABD üssünün füzelerle vurulduğunu açıkladı.

Arakçi: "ABD, deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisinin hedef alındığını belirterek tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran’ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRI AÇIK VE UMUTSUZ BİR SUÇ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), söz konusu saldırının ardından Bahreyn’deki ABD üssüne yönelik misilleme yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD’nin Juffair bölgesindeki Üssü’nden Keşm’deki deniz suyu arıtma tesisine yönelik saldırısına karşılık, söz konusu ABD üssü katı ve sıvı yakıtlı hassas güdümlü füzelerle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Arakçi: "ABD, deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi" 1

KEŞM’DE SU ARITMA TESİSİNE SALDIRI

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, dün akşam saatlerinde Keşm Adası’ndaki Mapna Su ve Elektrik Şirketi’ne ait deniz suyu arıtma tesisinin ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı. Nefisi, söz konusu tesisin günlük 12 ila 15 bin litre su sağlayarak Keşm Adası ve bağlı köylerin su ihtiyacının bir bölümünü karşıladığını belirtmiş, saldırı sonrası adanın Merkez, Hara ve Şahab bölgelerine bağlı yaklaşık 30 köyde su temininde sorun yaşandığını ifade etmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz"
Lübnan’daki İsrail saldırılarında can kaybı 294’e yükseldiLübnan’daki İsrail saldırılarında can kaybı 294’e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.