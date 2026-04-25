HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Arakçi: "ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmedik"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık. ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. İranlı bakan, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık" dedi.

İRAN'DAN ABD'YE DİPLOMASİ GÖNDERMESİ

Ayrıca Washington yönetimine eleştiride bulunan Arakçi, "ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ’NİN TEMASLARI

Arakçi dün beraberindeki heyetle birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelmişti. İranlı bakan temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.