Araklı Tüneli’nde kaza: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Araklı Tüneli’nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçların tünel içindeki yangın söndurme su vanasına çarpması sonucu vanada patlama meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleri yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

Kaynak: İHA