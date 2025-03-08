Aralarında geçen anlamlı diyaloğu dinlerken duygusal anlar yaşadı... Ekrem İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı!

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için yola çıkan Ekrem İmamoğlu, düzenlenen törende konuşurken babası Hasan İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı. O duygu dolu anlar kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanyasına bugün İzmir'den başladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda CHP'lilere seslenen İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı kazandığında, babası Hasan İmamoğlu ile arasında geçen diyalogu anlattı. Ekrem İmamoğlu konuşurken babası gözyaşlarını tutamadı.

"PARTİZANLIK YAPARSAN BENİM EVLADIM DEĞİLSİN"

İmamoğlu şunları söyledi:

"Yol arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla birlikte kazandığımız bu seçimden sonra, 31 Mart 2014'ten 2 gün sonra mazbatayı alıp sabahın çok erken saatlerinde belediyeye gittik. Şimdi kızacak, "Niye anlatıyorsun tekrar?" diye ama beraber dua ettik. 'Allah'ım beni aileme, şehrimin insanlarına mahcup etme' dedim.

Sonra bana ailemin büyüğü dedi ki: 'Bak oğlum, görevini iyi yap. Partinin en çalışkanı sen ol. En çok alın teri dökeni sen ol.

Sen partinin gurur duyduğu evladı ol. Bundan ben gurur duyarım ama partizanlık yaparsan benim evladım değilsin.' dedi burada beni izleyen babam. Ben, ben o partizanlığı zihnimden, kafamdan söküp atan bir kardeşinizim.

Ben ne istiyorum, biliyor musunuz? Devlet artık ortak aklıyla milletin ortak değer ve hayallerine uygun olarak hareket etsin. Türkiyemiz, canım ülkemiz adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüsün, zenginleşsin, özgürleşsin."