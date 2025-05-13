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Aralarında Özgür Özel de var! CHP kurultayındaki şaibe iddialarıyla başlayan soruşturmada yeni gelişme

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Aralarında Özgür Özel de var! CHP kurultayındaki şaibe iddialarıyla başlayan soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

9 CHP'LİNİN DOSYASI AYRILDI

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin 9 milletvekilinin dosyasını ayırdı.

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Kurultayda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışarak genel başkanlığı kazanmıştı.

ARALARINDA ÖZEL, BAŞARIR, GÜNAYDIN, AĞBABA VAR

Söz konusu isimler Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Günaydın Veli Ağbaba ankara cumhuriyet başsavcılığı
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