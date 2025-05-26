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Aralarında Türk vatandaşı da var! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çok sayıda mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, bağımsızlığın 107’inci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affettiği bildirildi.

Aralarında Türk vatandaşı da var! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çok sayıda mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107’nci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affetti. Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, ailelerinin ve Baş Kamu Denetçisi'nin başvurularının değerlendirildiğini belirtti. Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını kaydetti.

Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği genelgede 220 mahkumun isimleri yer aldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri bilgisi paylaşıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev
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