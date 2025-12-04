Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde beklenen hava durumu değişimlerini değerlendirdi. Şen’e göre hava, hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Prof. Dr. Şen CNN TÜRK'e konuştu. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek Kıyı Ege’de İzmir’in de dahil olduğu bölgelerde, ayrıca Antalya’nın hem batı hem doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bu yağışların su baskını, taşkın ve bazı ilçelerde dolu riskini artırdığı belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK: İSTANBUL 19 DERECEYE ÇIKACAK

Kış sezonuna girilmesine rağmen sıcaklıkların halen mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Şen, İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklıkların 19 dereceye kadar yükseleceğini hatırlattı. Aralık ayı ortalamasının 11-12 derece olduğu düşünüldüğünde bu artış dikkat çekiyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR

Hafta sonunda Marmara’da hava değişiyor. Prof. Dr. Şen, Pazar günü İstanbul’da yağış beklendiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz’de yağışlar Cuma ve Cumartesi günleri etkili olurken, Pazar günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

BATI KESİMLERDE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Şen’e göre Anadolu’da görülen kar yağışları mevsim için normal olsa da batı bölgelerinde Aralık ayının 20-25’ine kadar kar beklenmiyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi’den itibaren batıda sıcaklıkların düşerek normale yaklaşacağını belirten Şen, İstanbul’un yeniden 11-12 derece seviyelerine döneceğini söyledi.