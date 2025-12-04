HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’de önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek hava durumu değişimlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Şen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen özellikle Cuma ve Cumartesi günleri Kıyı Ege ile Antalya’nın bazı ilçelerinde çok kuvvetli yağış ve dolu riski beklendiğini açıkladı. Kar yağışı ne zaman gelecek? Açıklamanın detayları haberimizde...

Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı?
Sedef Karatay

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde beklenen hava durumu değişimlerini değerlendirdi. Şen’e göre hava, hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Prof. Dr. Şen CNN TÜRK'e konuştu. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek Kıyı Ege’de İzmir’in de dahil olduğu bölgelerde, ayrıca Antalya’nın hem batı hem doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bu yağışların su baskını, taşkın ve bazı ilçelerde dolu riskini artırdığı belirtildi.

Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı? 1

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK: İSTANBUL 19 DERECEYE ÇIKACAK

Kış sezonuna girilmesine rağmen sıcaklıkların halen mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Şen, İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklıkların 19 dereceye kadar yükseleceğini hatırlattı. Aralık ayı ortalamasının 11-12 derece olduğu düşünüldüğünde bu artış dikkat çekiyor.

Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı? 2

HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR

Hafta sonunda Marmara’da hava değişiyor. Prof. Dr. Şen, Pazar günü İstanbul’da yağış beklendiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz’de yağışlar Cuma ve Cumartesi günleri etkili olurken, Pazar günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

Aralık sıcak başladı! Uzman isim peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı? 1

BATI KESİMLERDE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Şen’e göre Anadolu’da görülen kar yağışları mevsim için normal olsa da batı bölgelerinde Aralık ayının 20-25’ine kadar kar beklenmiyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi’den itibaren batıda sıcaklıkların düşerek normale yaklaşacağını belirten Şen, İstanbul’un yeniden 11-12 derece seviyelerine döneceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komisyonda bir aşama daha sona erdi! 'Artık daha dikkatli olunmalı'Komisyonda bir aşama daha sona erdi! 'Artık daha dikkatli olunmalı'
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralıAracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı hafta sonu hava nasıl olacak sağanak yağış Yılbaşında kar yağacak mı İstanbul'a kar ne zaman yağacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.