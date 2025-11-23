HABER

Aralıksız 106 kilometre yürüdü, dünya rekoru kırdı!

İnsansı robot yarışında dikkat çeken bir rekora imza atıldı. "A2" isimli bir insansı robot, 106 kilometre aralıksız bir şekilde yürüyerek, “Bir insansı robot tarafından yürünmüş en uzun mesafe” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ ve robotik alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, makinelerin sınırlarını insan yeteneklerine yaklaştırıyor. Bu teknolojik atılımın son örneği ise Çin’den geldi.

İNSANSI ROBOT GUINNESS DÜNYA REKORU KIRDI

Çinli robotik şirketi AgiBot’un A2 insansı robotu, 106 kilometre aralık bir şekilde yürüyerek Dünya rekoru kırdı.

Yürüyüş, 10 Kasım’da Doğu Çin’in Jiangsu Eyaleti’ndeki Suzhou’nun Jinji Gölü’nden başladı ve 13 Kasım’da Şanghay’ın Bund bölgesinde sona erdi.

"BİR İNSANSI ROBOT TARAFINDAN YÜRÜNMÜŞ EN UZUN MESAFE"

AgiBot’a göre A2 robotu bu zorlu görev sırasında toplam 106,286 kilometre kat etti. Şirketin Global Times’a gönderdiği açıklamaya göre, 175 cm boyunda ve 55 kg ağırlığında olan insansı robot, “Bir insansı robot tarafından yürünmüş en uzun mesafe” kategorisinde rekor sahibi ilan edildi.

Bu unvanı kazanan ilk insansı robot olan A2, hiç kapanmadan yürüyüşü tamamladı. Interesting Engineering'de yer alan habere göre, bunu mümkün kılan ise sürekli çalışmasını sağlayan değiştirilebilir batarya sistemiydi.

REKORUN HİKÂYESİ

İğne deliğinden ip geçirme gibi ince motor becerileri gerektiren görevleri de yerine getirebilen robot; kentsel yollar, manzaralı koridorlar ve çeşitli ulusal ile eyaletler arası karayollarını geçerek asfalt, karo döşemeler, köprüler, kılavuz yüzeyler, rampalar ve düşük gece aydınlatmasına sahip alanlar dahil çok çeşitli yüzeylerle karşılaştı.

Şirketin açıklamasına göre yol boyunca tüm trafik kurallarına uydu ve sonunda Şanghay’ın Bund bölgesine ulaştı. 100 kilometrenin üzerinde yürümesine rağmen A2 yürüyüşü iyi durumda tamamladı. Yalnızca ayak tabanlarının kauçuk katmanında bir miktar aşınma gözlemlendi.

Wang’a göre bu yürüyüşte kullanılan A2 robotu, müşterilere teslim edilenlerle aynı olan, özel bir modifikasyon yapılmamış seri üretim bir ticari modeldi.

Yürüyüş için robot, değişen ışık koşulları ve kentsel çevrelerde gerekli hassas navigasyonu sağlayan çift GPS modülü, dahili LIDAR ve kızılötesi derinlik kameraları kullandı.

"YENİ BİR AYAKKABIYA İHTİYACIM VAR"

Yürüyüşü tamamladıktan sonra Çinli insansı robot, yolculuğu “unutulmaz bir deneyim” olarak nitelendirdi. Metin, ses ve görsel bilgiyi işleyebilen yapay zekâ destekli algılama becerilerine sahip olan robot, yürüyüşten sonra şaka yaparak “yeni bir ayakkabıya ihtiyacı olduğunu” söyledi.

AgiBot ortağı ve kıdemli başkan yardımcısı Wang Chuang, eyaletler arası yürüyüşün insansı robot teknolojisinin güvenilirliğini ve istikrarını göstermek için yapıldığını söyledi. Chuang, “Suzhou’dan Şanghay’a tek seferde yürümek birçok insan için zor, ancak robot bunu başardı” diye belirtti.

(Fotoğraflar: AgiBot)

