Eber Gölü'nde 5 farklı noktada yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Mustafa Fidan

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

Eber Gölü nde 5 farklı noktada yangın çıktı 1

EKİPLER YANGIN BÖLGESİNDE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılabilirken, ekiplerin mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde önlem aldı.

Eber Gölü nde 5 farklı noktada yangın çıktı 2

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede çarşamba ve perşembe günleri saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

