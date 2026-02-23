2022'den beri yoktu! iPhone 18 Pro ile geri dönüyor ancak ufak bir farkla

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi modelleri için renk seçenekleri netleşmeye başlıyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre, Apple'ın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni cihazları iPhone 18 Pro ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold'un renk paletine dair önemli sızıntılar ortaya çıktı.

"KOYU KIRMIZI" IPHONE 18 PRO GELİYOR

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, iPhone 18 Pro için yeni bir "koyu kırmızı" renk seçeneğini değerlendiriyor. Haberde, Apple'ın iPhone 17 Pro ile birlikte tamamen alüminyum bir yekpare gövdeye geçiş yaptığı ve bu durumun şirkete 'Pro' modellerinde kullanabileceği renkler konusunda çok daha fazla esneklik sağladığı belirtiliyor.

Gurman, mevcut "Kozmik Turuncu" renginin özellikle Çin'de son derece popüler olduğuna dikkat çekiyor. Kırmızı ve turuncunun renk çarkında birbirine biraz fazla yakın olmasına rağmen, Apple'ın her iki rengi de seçenek olarak sunabileceği ifade ediliyor.

Turuncunun başarısı göz önüne alındığında kırmızının ek bir seçenek olarak sunulmasının şaşırtıcı olmayacağını belirten Gurman, şu an için kırmızının yeni iPhone Pro'lar için test edilen yeni amiral gemisi rengi olduğunu söylüyor. Haberde ayrıca, Apple'ın en son 2022'deki iPhone 14 serisinde kırmızı ürettiği hatırlatılırken; mor ve kahverengi gibi diğer renk söylentilerinin ise muhtemelen aynı kırmızı fikrinin varyantları olduğu tahmin ediliyor.

IPHONE FOLD'UN RENK SEÇENEKLERİ

Yeni iPhone Fold modelinin renk seçeneklerine de değinen Gurman, Apple'ın bu cihazda eğlenceli renklerden uzak duracağını bildiriyor. Bu kararın, cihazın iPhone'un ilk günlerinde kullanılan koyu gri veya siyah ile beyaz veya açık gümüşün bir varyasyonuna geri dönmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

Haberde bu durumun muhtemel nedeninin, Apple'ın ilk kez böyle bir ürün üretmesi ve daha az rengin üretim sürecini basitleştirmesi olduğu aktarılıyor. Üretimi kolaylaştırmak için renk seçeneklerini sınırlandırma stratejisinin bir benzeri, iPhone 7'deki altı renge karşılık sadece iki renkle piyasaya sürülen iPhone X modelinde de görülmüştü.

iPhone 18 Pro ve iPhone Fold'un Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.