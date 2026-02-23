HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi

Kilis’te polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda Asri Mezarlık’ta uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Kilis’te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi

Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan Asri Mezarlık’ta uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan aramalarda 3 bin 622 adet captagon hap, 935 gram metamfetamin ve 57 adet extacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! 'Akran zorbalığı' iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı!Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! 'Akran zorbalığı' iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı!
Samsung'un yeni amiral gemisinde kritik batarya detayıSamsung'un yeni amiral gemisinde kritik batarya detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hadise'nin Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Hadise'nin Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.