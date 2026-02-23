Kilis’te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi

Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan Asri Mezarlık’ta uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan aramalarda 3 bin 622 adet captagon hap, 935 gram metamfetamin ve 57 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

