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Aranan 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde yapılan Narko-Asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aranan 7 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 42 ekip ve 134 personel ile ilçeye bağlı Battalgazi mahallesinde Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamada bin 6 kişi ve 525 oto sorgusu yapılırken muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu-uyarıcı haplar ele geçirildi. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs da polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan uygulamalarda; 25 araç hakkında ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu
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